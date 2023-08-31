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        Haberler Gündem İstanbul Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı

        Galata Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmasının ilk etabı tamamlandı

        İstanbul'un sembol yapılarından Galata Köprüsü'ndeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İBB Köprünün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı bittiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:17 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:17
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        İlk etapta işlem tamam
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Galata Köprüsü'nde yaptığı bakım ve onarım çalışmalarının ilk etabı tamamlandı.

        Köprünün depreme karşı güçlendirilmesi ve kullanım ömrünün uzatılması amacıyla 13 Ağustos'ta başlatılan bakım onarım çalışmalarının 1. etabı bitti.

        Karaköy-Eminönü istikameti, çalışmanın sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.

        Çalışmaların 2. etabı kapsamında Eminönü-Karaköy istikameti bugün trafiğe kapatıldı.

        Belediye tarafından bölge esnafına gönderilen kısa mesajda, "Galata Köprüsü'nü depreme karşı güçlendirme ve kullanım ömrünü uzatma çalışmasına başlamıştık. Karaköy-Eminönü yönündeki çalışmayı tamamlayarak trafiğe açtık, 2. etap çalışması için Eminönü-Karaköy istikameti bir süre trafiğe kapalı kalacak. Karaköy istikametine gitmek için Ragıp Gümüşpala Caddesi-Unkapanı Kavşağı-Atatürk Köprüsü-Tersane Caddesi güzergahını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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        #Galata Köprüsü
        #haberler
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