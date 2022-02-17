2 yıllık gecikmeyle gösterime giriyor

HABERTURK.COM

'Soygun Oyunu: Büyük Vurgun'un galası yapıldı. AD yapımcılığında Ali Doğançay’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde başrolleri Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın paylaştı.

Polisiye komedi türündeki 'Soygun Oyunu: Büyük Vurgun’un Kanyon Cinemaximum’daki galasında gerçekleşti. Filmin oyuncularının ortak söylemi pandemi öncesinde çektikleri filmin vizyona girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmek oldu. Filmi bir an önce izlemek istedikleri söyleyen oyuncular aylar sonra bir arada olmaktan duydukları mutluluğu da paylaştılar.