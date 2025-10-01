Habertürk
        Gael Monfils'ten emeklilik kararı - Tenis Haberleri

        Gael Monfils'ten emeklilik kararı

        39 yaşındaki Fransız tenisçi Gael Monfils, 2026 sezonunun ardından profesyonel kariyerine veda edeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:52
        Gael Monfils'ten emeklilik kararı!
        Teniste tek erkeklerde eski dünya 6 numarası 39 yaşındaki Fransız raket Gael Monfils, gelecek sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

        Monfils, yaptığı açıklamada, "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Fransız raket, 21 yıllık tenis kariyeri boyunca 13 ATP şampiyonluğu kazanırken 2005'te Polonya'daki ilk şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra, son şampiyonluğunu geçen ocak ayında Yeni Zelanda'da elde etti.

        Habertürk Anasayfa