Gabriel Sara: Takımımla gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, galibiyeti değerlendirdi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Karşılaşmayı değerlendiren Sara, "Açıkçası zor bir maçtı. Kompakt oynadılar. Kırmızı karttan sonra biraz daha fazla alan bulduk ve bu da oynamamızı sağladı. Kendimle ve takımımla gurur duyuyorum. Yenilmezlik serimiz devam ediyorum." dedi.

"KIZIM ŞANS GETİRDİ"

Kızının kendisine şans getirdiğini söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Uzun süredir gol atmıyordum. Kızım buradaydı. Şans getirdi ve gol attım." ifadelerini kullandı.