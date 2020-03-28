Galatasaray kalecisi Okan Kocuk da çağrıyı cevapsız bırakmadı: "Bu güzel davet için teşekkür ederim @umutnayir kardeşim. Davetini kabul ediyor ben de bu süreçte 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Hep beraber bu zorlu sürecin üzerinden en kısa sürede geleceğiz."