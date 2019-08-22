Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncu Serdar Aziz ve eşi Tuğçe Aziz, oğulları Yaman ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Hazırlık kampında sakatlanan ve uzun süredir takımından uzak kalan başarılı futbolcu, günün erken saatlerinde yapılan idmana katıldıktan sonra soluğu ailesinin yanında aldı. Aile boyu alışveriş merkezine gelen tecrübeli futbolcu, kendisini görüntüleyen gazeteciler ile ayaküstü sohbet etti.

Uzun bir aradan sonra tekrar takıma dönen ve idmana çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Aziz, "Hocamız Ersun Yanal'ın forma vermesi durumunda haftaya takımla birlikte sahada olabileceğim" dedi.

Kısa süren sohbetin ardından ailesi ile birlikte alışveriş turuna devam eden Serdar Aziz ve ailesi, akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.