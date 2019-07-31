Deneyimli futbolcu Sabri Sarıoğlu, oğlu Sarp Sarıoğlu ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Yaklaşık 17 yıl sarı-kırmızı formayı terleten ancak geride bıraktığımız son sezon Göztepe futbol takımına transfer olan Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu mağazalarda gezerken oğlu ile birlikte gezmeyi tercih etti.

Baba-oğul muhabirlerin objektiflerine poz verdikten sonra başta spor mağazaları olmak üzere birçok mağazayı birlikte gezerek alışveriş yaptı.

Alışveriş turu sonrası özellikle Galatasaray taraftarlarının ilgisi ile karşılaşan Sabri Sarıoğlu, transfer konusunda ki sorulara ise cevap vermedi.