Furkan Palalı'ya İtalyanlardan ödül
Ünlü oyncu Furkan Palalı, İtalya Canal 5'de 'Terra Amara' adıyla yayınlanan, başrolünde yer aldığı dizide canlandırdığı 'Fikret performansıyla; İtalya Benevento'da bu yıl 8'incisi düzenlenen BCT Benevento Sinema ve Televizyon Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldı
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Furkan Palalı'ya 'BCT Benevento Sinema ve Televizyon Festivali'nde 'En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu Ödülü' verildi.
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Ödül töreni sonrası, Vanity Fair editörü ile Santa Sofia Meydanı'nda kurulan dev sahnede röportaj gerecekleştiren Furkan Palalı; röportaj sonrası, bilet alarak kendisini izlemeye gelen ve saatler öncesinden meydanı dolduran 3.800 kişiyle öz çekim yaptı. Yoğun kalabalıkta, fanların ilgisi sebebiyle sokakta yürümekte zorluk yaşayan oyuncu; hiç kimsenin isteğini kırmayarak talep eden herkesle fotoğraf çektirdi ve sohbet etti. Dizideki 'Fikret' karakteriyle çok sevilen, İtalyanları kendine hayran bırakan Palalı, akıcı İtalyancasıyla da kazandığı sevgi ve sempatiyi katladı.
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Şu günlerde İtalya'daki farklı yapım şirketlerinden gelen projeleri değerlendiren Furkan Palalı, ödül töreni sonrası onuruna verilen partide, Warner Bros. Italya & Ispanya yöneticilerinden Riccardo Tinnirello ile de bir araya gelerek projeler üzerine sohbet ettiler.
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