Furkan Andıç’tan, Aybüke Pusat’a teknede doğum günü sürprizi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi.

REKLAM advertisement1 30 yaşına giren Pusat için Arnavutköy’de bir tekne kiralayan Andıç, ortak arkadaşlarını da davet ederek sevgilisini şaşırttı.

Doğum günü kutlamasından habersiz tekneye gelen Pusat, arkadaşlarını karşısında görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. Tebrikleri kabul eden ünlü oyuncu, sevgilisine sarılarak teşekkür etti. REKLAM

Kutlama öncesinde sahilde elinde poşetlerle görüntülenen Furkan Andıç, "Güzel bir kutlama yapacağız. Sevgilimin doğum gününü kutlayacağız" diyerek heyecanını dile getirdi.