Son Yaz dizisinde Canan karakterine hayat veren Alperen Duymaz, günün hakkında en çok arama yapılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Alperen Duymaz'ın kariyerinden satırbaşları...

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelen Funda Eryiğit, oyunculuk kariyerine amatör olarak lise yıllarında tiyatro kulübüne katılarak başladı. 2006’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü’nde eğitimini tamamladı.

Kamera karşısına ilk kez 2008 yılında geçen Funda Eryiğit, “Canım Ailem” dizisindeki Seyhan rolüyle, Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, İlker Aksum gibi isimlerle başrolü paylaşarak tv kariyerine başladı. Daha sonra sırasıyla “İstanbul’un Altınları” , “Uçurum” , “Eski Hikaye” isimli dizilerde yer aldıktan sonra 2014 yılında “Karadayı” dizisinde canlandırdığı Belgin karakteriyle 21. Altın Objektif Ödülleri’nde “MGD Jüri Özel Ödülü”nü aldı. 2015 yılında “Gecenin Kraliçesi” adlı dizide Esra karakterini canlandırdı. 2016 yılında “Poyraz Karayel” dizisinde Eda karakterine, 2018’de “Mehmet Bir Cihan Fatihi” dizisinde Evdokya karakterine hayat verdi ve son olarak 2019 yılında Netflix’te yayınlanan “Hakan: Muhafız” dizisinin 3. ve 4. sezonlarına Vezir karakteriyle dahil oldu.

Beyaz perdede de birçok projede yer alan Funda Eryiğit; “Ev” , “Eksik” , “Limonata” filmlerinden sonra, 2016 yılında ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller alan ve yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği “Tereddüt” filminde Şehnaz karakterine hayat verdi. Son olarak 2019 yılında, Barış Atay’ın yönettiği “Aden” filminde Aras karakteriyle ortaya koyduğu performansla 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı.

Profesyonel tiyatro kariyerine, 2011 yılında konservatuar arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Serbest Bölge adlı tiyatro ekibinin ilk oyunu olan “Çatı” adlı oyunda Kelebek rolüyle başladı. 2013 yılında Devlet Tiyatrosu’nun “Sessizlik” adlı oyununda canlandırdığı Silence karakteriyle birçok ödüle aday gösterildi ve 18. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde “Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Yine aynı oyunla Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde “Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. 2016 yılında İKSV yapımı olan ve ilk olarak İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenen “Ev’vel Zaman” adlı oyunda yer aldı. Son olarak 2018 yılının sonlarına doğru Craft Tiyatro’da sahnelenmeye başlayan ve hala devam etmekte olan “Fotoğraf 51” adlı oyunda bilim kadını Rosalind Franklin’e hayat vermektedir. Bu oyundaki performansıyla 2019 yılında 23. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ve 24. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödüllerine, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri’nde “Yılın Kadın Oyuncusu” ödülüne, Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde “Küçük Salon En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne ve 24. Altın Objektif Ödülleri’nde “Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Bu yıl (2020) İstanbul Tiyatro Festivali’nde işitsel bir performans özelliği taşıyan “Olağaniçi Bir Gezi” adlı performansla yer almaktadır.

FUNDA ERYİĞİT'İN CANLANDIRDIĞI KARAKTER CANAN



Selim Kara’nın 20 yıllık karısı, Yağmur ve Altay’ın annesi… Güzel, zarif, ince, kibar, sakin, yapıcı, duygusal, anlayışlı, akıllı, kararsız, alçakgönüllü, biraz içe kapanık, kendisine çok güvenmeyen bir kadın. Hayatı boyunca kocası Selim Kara’nın gölgesinde kalmış, fark etmeden yıllarını harcamış. Oysa bir zamanlar kızı Yağmur gibi tuttuğunu koparan, yırtıcı, idealist genç bir kızken, Selim’le tanışınca, hayatının seyri değişmiş.

Canan’ın en büyük handikabı; özgüven eksikliği. Kendini fazla hafife alıyor. Asla yeterli hissetmiyor. Oysa hisleri çok kuvvetli ve onları dinlese, haklı olduğunu anlayacak. Bugün Selim’in başarılı bir savcı olması da çocukların dürüst bireyler olarak yetişmiş olmaları da aslında tamamen Canan’ın başarısı...

Canan seneler sonra, mesleğine geri dönmeye karar verdiğinde, aslında hayata yeniden dönüyor. Selim’le yüzleşmesi ve boşanmaya karar vermesinden sonra, Canan zincirlerini kırıyor.