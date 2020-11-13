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Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında?

Funda Eryiğit, Netflix'in Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Daha önce yine Netflix'in The Protector dizisinde oynayan Funda Eryiğit hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında? İşte Funda Eryiğit'in biyografisi...

13.11.2020 - 23:27 | Güncelleme: ABONE OL
Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında?

Funda Eryiğit, oyunculuğu ile son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu. Netflix'in Bir Başkadır ve Hakan Muhafız (The Protector) dizilerinin yanı sıra birçok dizide ve tiyatro oyununda rol almıştır. Funda Eryiğit kimdir, kaç yaşında?

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984'te doğdu. Aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödüllerinde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödüllerinde en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu.

2016 yılında Poyraz Karayel dizisine 3. sezonundan itibaren dahil oldu.

FUNDA ERYİĞİT'İN YER ALDIĞI DİZİLER

Televizyon
YılYapımRolNotlar
2020Bir Başkadır
2020Hakan: MuhafızNisanBaşrol Oyuncusu
2018Can KırıklarıZeynep İnanBaşrol Oyuncusu
2018Mehmed: Bir Cihan FatihiEvdokyaYardımcı Karakter
2016-2017Poyraz KarayelEda BozkurtYardımcı Karakter
2016Gecenin KraliçesiEsraYardımcı Karakter
2014-2015KaradayıBelgin TüreYardımcı Karakter
2013-2014Eski HikayeTürkanBaşrol Oyuncusu
2012UçurumPınar KılınçYardımcı Karakter
2011İstanbul'un AltınlarıAyşegül Altın AçıkYardımcı Karakter
2008-2009Canım AilemSeyhan YamanBaşrol Oyuncusu

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