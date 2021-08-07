"Hem heyecanlı hem de buruğuz"

Funda Arar: Hem heyecanlı hem de buruğuz - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz akşam Vadi Açıkhava sahnesinde Funda Arar rüzgarı esti. Müzikseverlerle buluşan Arar, öncesinde gazetecilerle sohbet etti.

46 yaşındaki şarkıcı, "Hem heyecanlı hem de buruğuz. Kötü günlerden geçiyoruz, üzgünüz. Pandemi ve yangınlarla mücadele ediyoruz. Gözümüz ve kulağımız yangın bölgelerinde. Sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Bugün de birleştirici olmak ve insanlara moral vermek için buradayız. Biraz karmaşık duygular yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

İKİ ELBİSE GİYDİ

Sahneye ilk olarak saks mavisi bir elbiseyle çıkan Funda Arar, konserin ikinci yarısında ise payet işlemeli bir elbise giydi.

Öte yandan Vadi Açıkhava’da, pandemi şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen konserlerde oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. İzleyicilerin de mesafe kurallarına uyması zorunluluğu bulunuyor. Aynı zamanda HES kodu ile giriş izni verilen izleyicilerin, konser süresince maske mecburiyeti de bulunuyor.