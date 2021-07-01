Fulham Kulübü, 43 yaşındaki Marco Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Marco Silva, Estoril, Sporting Lizbon, Olympiakos, Hull City, Watford ve son olarak Everton'da görev yapmıştı.

Geçen sezon Scott Parker yönetiminde Premier Lig'de mücadele eden Fulham, 18. sırayı alarak Championship'e düşmüştü.