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        Haberler Gündem Güncel İstanbul FSM Köprüsü'nde makas attı: Ortalık savaş alanına döndü! - Güncel haberler

        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü

        İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir sürücünün makas atması nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Olayda makas atan araç kazaya neden oldu. Kazayı görüp yardım için duranlara ise arkadan gelen otomobiller çarptı. Dehşet anlarında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:59 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:02
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        FSM Köprüsü'nde makas attı! Ortalık savaş alanına döndü
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        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş esnasında makas atan bir sürücü kazaya sebep oldu. Kazayı görüp yardım için duranlara ise arkadan gelen otomobiller çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, kaza anları kameralara yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 1 Mart Cuma günü saat 01.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.I.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksiye ve bir otomobile çarptı.

        1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALAMDI

        Kaza sonrası sürücüler, araçlarını güvenlik şeridine çekti. Bu sırada yoldan geçen başka bir taksi sürücüsü, kazayı görüp durarak yardım etmek istedi. O esnada arkadan gelen S.B.'nin kullandığı otomobil ise, sürücüsünün kazayı geç fark etmesi üzerine duramayıp yardım için duran taksiye çarptı. Art arda yaşanan kazalarda 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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        SAĞLIK EKİPLERİ YARALIYA KALP MASAJI YAPTI

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurarak yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiye müdahalede bulundu. Yerde yatan yaralıya sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı. Ekiplerin müdahalesi sırasında yaralının başında duran kişi ise dakikalarca ağladı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.O. isimli kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

        Öte yandan kaza sonrası polis ekipleri, kazaya neden olan F.I. ve S.B. isimli sürücüleri olay yerinde tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde makas atan sürücü F.I.'nın 1.92 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen F.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadan gelerek ikinci kazaya sebep olan sürücü S.B. ise, 'Taksirle yaralama' suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. S.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        KAZA ANLARI KAMERADA

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde art arda meydana gelen kazalar ise araç kamerası ve trafik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, makas atan otomobilin 2 araca çarptığı anlar yer alırken, ikinci kazada ise kazaya yardım için duran taksiye arkadan gelen otomobilin çarptığı anlar yer aldı.

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