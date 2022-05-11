Engelliler Haftası'nda maviye büründü

AA

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü ve Galata Kulesi, akşam saatlerinde renklendirildi.

Engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkati çekmek amacıyla her iki nokta da mavi renkle aydınlatıldı. AA'nın haberine göre; aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.