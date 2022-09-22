Uludağ İçecek bünyesinde yer alan Frutti Extra markasının isim sponsorluğu ve desteğiyle her geçen sezon daha çok güçlenen, ING Super Ligi ve EuroCup’ta geçtiğimiz sezonlarda başarılarıyla adından sık sık söz ettiren Frutti Extra Bursaspor; bu sezon ikincisi gerçekleşen geleneksel Frutti Extra Cup’ta da ev sahipliği yapıyor.

24 Eylül’e kadar Bursa Nilüfer Barış Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada toplam 8 takım yer alıyor. Turnuvaya katılım sağlayacan takımlar:

Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ,Türk Telekom, Aliağa Petkim, Manisa Büyükşehir Belediyespor , Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediye