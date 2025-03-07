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        Haberler Kültür-Sanat Resim Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi için fırsat

        Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi için fırsat

        23 Ocak'tan beri, Atatürk Kültür Merkezi'nde, sanatseverlere ünlü ressam Frida Kahlo'nun ilham verici yaşamına bir yolculuk sunan "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisi 23 Mart'a sona erecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:06
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        Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisi için fırsat
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        Frida Kahlo’nun Günlükleri Sergisi, sanatçının kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve Frida Kahlo’nun yaşamına, içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış sunan eşsiz bir deneyim sunuyor. Sergi, Kahlo’nun acıları, tutkuları ve yaşamı ile harmanlanmış düşüncelerini keşfetmeye olanak tanıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan, 23 Ocak’tan itibaren de Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da ziyaretçilerini ağırlayan sergi 23 Mart’ta sona erecek.

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        Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş interaktif deneyim alanlarından dijital enstalasyonlara kadar birçok yeni nesil teknolojinin kullanıldığı sergi, ölümünden 70 yıl sonra bile Kahlo'nun evrenini görme imkanı sağlıyor. Resimlerinin içinde saklı olan hayat bugün dünya üzerindeki milyonlarca kişiye ilham veriyor.

        Frida Kahlo hakkında:

        Dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo, bugün hala popüler bir kültür ikonu olarak sanat hayatını etkilemeye devam ediyor. 47 yaşında vefat eden sanatçı, kısa ömründe Meksika sınırlarının çok ötesine geçen çok büyük bir üne sahip oldu. Yaşam deneyimi, Frida’nın resim, eskiz ve çiziminde ortak bir temaydı. Fiziksel ve duygusal acısını, eşi ve sanatçı arkadaşı Diego Rivera ile yaşadığı çalkantılı ilişkisini tuvallerinde keskin bir dille tasvir ediyordu.

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        #Frida Kahlo
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