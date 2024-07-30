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        Haberler Gündem Freni patladı yayalara çarptı

        Kayseri'de halk otobüsünün çarpığı 2 yaya ile araçtaki bir yolcu yaralandı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni arızalanan halk otobüsünün çarptığı 2 yaya ile otobüsteki bir yolcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 19:13 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:14
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        Freni patladı yayalara çarptı
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        M.G. idaresindeki halk otobüsünün, Seyyid Burhanettin Bulvarı'nda freni arızalandı.

        İKİ YAYAYA ÇARPTI

        Önündeki araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkan otobüs, yayalar C.K. ve M.B'ye çarptı.

        CAMA ÇARPARAK YARALANDI

        Trafik ışıkları ve levhaları ile reklam panolarına zarar verdikten sonra durabilen otobüsteki yolcu E.D. de başını cama çarparak yaralandı.

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        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralanan E.D, C.K. ve M.B, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        #kayseri
        #melikgazi
        #haberler
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