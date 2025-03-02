Fren yerine gaza bastı, markete daldı
Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil markete girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücünün kendisine korna çalınması sebebiyle panik yaparak fren yerine gaza bastığı iddia edildi
Küçükçekmece'de kaza saat 17.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Kömürcü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerine ilerleyen 34 TM 7846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine markete girdi. Yaşanan kaza marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazanın, yoğun trafikte korna çalınması üzerine panikleyen sürücünün fren yerine gaza basması sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Kazada yaralanan kimse olmadı.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.