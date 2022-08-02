Galatasaray, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'yü 3,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle renklerine bağladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı. Norveçli futbolcu, AZ Alkmaar forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

OPTA'nın verilerine göre, Fredrik Midtsjö'nün Eredivisie'ye transfer olduğu 2017/18'den bu yana ligde forma giyen oyuncular arasındaki performans şu şekilde;

Pas arası: 245 - Lig sıralamasındaki yeri: 1

Sahipsiz top kazanma: 1193 - Lig sıralamasındaki yeri: 1

İsabetli pas: 6800 -Lig sıralamasındaki yeri: 2

Çalım: 294 Lig sıralamasındaki yeri: 2

Kazandığı ikili mücadele: 855 - Lig sıralamasındaki yeri: 3

28 yaşındaki futbolcu Hollanda ekibinde çıktığı 195 maçta 7 gol ve 31 asistle oynadı.

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