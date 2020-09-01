Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz.Muhammed'in karikatürlerini tekrar yayımlama kararı aldı. Derginin paylaşılan kapağına göre, yarın yayımlanacak bu haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed'e yönelik ifadeler bulunuyor.

HZ. MUHAMMED İÇERİKLİ 12 RESİM BULUNUYOR

Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.

Charlie Hebdo'da Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu eden karikatürler yayımlanmıştı.

SALDIRIDA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Paris'te 7 ve 9 Ocak 2015'te Charlie Hebdo dergisine ve bir Yahudi marketine düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganlar polisin operasyonuyla öldürülürken, saldırıları terör örgütü el-Kaide üstlenmişti. Saldırılarla ilgili yarın başlayacak davada 14 kişi yargılanacak. Dergi, söz konusu çizimleri bu dava vesilesiyle yayınlayacak.