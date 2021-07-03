Fransa’da Hindistan’a Rafale uçağı satışıyla ilgili “yolsuzluk soruşturması” açıldığı ortaya çıktı

Mediapart internet sitesinin özel haberine göre, Ulusal Finansal Savcılık Ofisi (PNF), 14 Haziran'da Paris mahkemesinin, Hindistan’a 2016’da 36 Rafale savaş uçağı satışıyla ilgili "yolsuzluk ve adam kayırma" konulu hukuki soruşturma başlattığını ve soruşturmanın bağımsız bir tahkikat hakimine verildiğini bildirdi.
Mediapart’ın nisan ayında "Rafale belgeleri" başlığıyla yayımladığı ve bu uçakları üreten Dassault Aviation şirketinin 7,8 milyar avroluk anlaşma haricinde Hindistanlı bir şirkete 1 milyon avro ödediği yönündeki haberin ardından, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa 22 Nisan’da konuyu yargıya taşıdı.
PNF, Sherpa’nın şikayetini dikkate alarak satışa dair 14 Temmuz’da yolsuzluk soruşturması başlattı.
- Yeni bir yolsuzluk bulgusu
Site, tahkikat hakiminin, soruşturmalarını Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye yakınlığından yararlanarak Rafale uçakları için Dassault şirketiyle endüstri ortaklığı kurduğundan şüphelenilen Anil Ambani üzerine odaklanacağını yazdı.
Mediapart’ın araştırmalarına göre, Fransa ve Hindistan uçak satışına yönelik anlaşmayı Eylül 2016’da imzaladıktan 2 ay sonra Dassault ve Reliance, 2017’de kuracakları Dassault Reliance Aerospace Limited adlı şirketin “hisse sahipleri” anlaşmasını imzaladı.
Finansal detaylar gizli tutuldu ve anlaşma içine konulmayarak, bunun yerine gizli bir yan sözleşmeye dahil edildi.
Mediapart’ın ulaştığı gizli yan sözleşmeye göre, siyasi bağlantıları dışında Ambani ile ortak olmakta hiçbir çıkarı olmayan Dassault, kurulan şirketin 169 milyon avro sermayesinin 159 milyon avrosunu ödeme taahhüdüyle yüzde 94’ünü finanse etti, buna rağmen şirket hisselerinin yüzde 49’una sahip oldu.
Ortaklığa Dassault, pazarını, teknolojisini, bilgi birikimini, teknik desteğini, uluslararası pazarlama becerilerini getirirken, Reliance sadece üretim yeri sağladı.
Şirket Dassault ile ortak olarak, Fransız uçak üreticisinin anlaşma karşılığında Hindistan şirketlerine ödemek zorunda olduğu "endüstriyel tazminat" olan 4 milyar avrodan kayda değer bir miktar kazandı.
Mediapart, nisan ayında yayımladığı "Rafale belgeleri" adlı araştırma haberinde, uçakları üreten Dassault Aviation'un, anlaşma haricinde Hindistanlı bir şirkete 1 milyon avro ödediğini belgeleriyle ortaya koymuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!