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        Haberler Dünya Fransa "Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını yalanladı

        Fransa "Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasını yalanladı

        Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya'nın "Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 00:51 Güncelleme: 20.03.2024 - 00:51
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        Fransa'dan "Ukrayna'ya asker gönderme" iddiasına yalanlama
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        AA muhabiri, Fransa Savunma Bakanlığına, Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin'in Fransa'nın Ukrayna'ya 2 bin askerden oluşan birlik gönderme hazırlığında olduğu iddiasını sordu.

        Bakanlıktan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, bu iddia yalanlanırken, Narışkin tarafından gündeme getirilen konunun, "Rusya'nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği" değerlendirmesine yer verildi.

        Açıklamada, "Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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