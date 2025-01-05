Fransa Süper Kupası PSG'nin oldu!
Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain ile Monaco karşı karşıya geldi. Maçın uzatma anlarında golü bulan Paris Saint-Germain, rakibini 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Giriş: 05.01.2025 - 22:00 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:00
Fransa Süper Kupası, Monaco'yu 1-0 yenen Paris Saint Germain'in oldu.
Katar'daki Stadium 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Paris Saint Germain'e kupayı getiren golü 90+2. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
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