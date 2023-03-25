Gözaltı sayısı 457'ye çıktı! İran'dan Fransa'ya "şiddet" kınaması!

AA'da yer alan habere göre Abdullahiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fransa'da halkın barışçıl gösterilerinin bastırılmasını şiddetle kınıyoruz. Fransız hükümetini insan haklarına riayet etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde sürdüren halkına karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz."

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor. Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.