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Gözaltı sayısı 457'ye çıktı! İran'dan Fransa'ya "şiddet" kınaması!

İran, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sırasında bu ülkenin yönetimine "insan haklarına saygı ve barışçıl protestoculara karşı şiddetten kaçınma" çağrısında bulundu. Protesto gösterilerinde gözaltına alınanların sayısı ise 457'ye ulaştı

Giriş: 25.03.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa | Son dakika haberleri: Gözaltı sayısı 457'ye çıktı! İran'dan Fransa'ya
Gözaltı sayısı 457'ye çıktı! İran'dan Fransa'ya "şiddet" kınaması!
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AA

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösterilerde Fransız polisinin göstericilere müdahalesini eleştirdi.

"BARIŞÇIL GÖSTERİLER ŞİDDETLE BASTIRILIYOR"

AA'da yer alan habere göre Abdullahiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fransa'da halkın barışçıl gösterilerinin bastırılmasını şiddetle kınıyoruz. Fransız hükümetini insan haklarına riayet etmeye ve taleplerini barışçıl bir şekilde sürdüren halkına karşı güç kullanmaktan kaçınmaya çağırıyoruz."

GÖSTERİLER EMEKLİLİK YAŞININ ARTMASIYLA BAŞLADI

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

457 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor. Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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