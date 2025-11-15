"Fransa'nın Türkiye'ye yaklaşımında olumlu değişime şahit olduk"

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, komisyon heyetiyle Paris'teki temaslarında Fransa'nın Türkiye'ye yaklaşımında olumlu yönde "radikal değişime bizzat şahit olduklarını söyledi.

Oktay ve beraberindeki komisyon heyeti, bu hafta Paris'te Fransız Senatosu ve Ulusal Mecliste temaslarda bulundu.

Oktay, Paris'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Paris'te Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Bruno Fuchs, Senato Dışişleri, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cedric Perrin, Ulusal Meclis Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Jean-Louis Roumegas ve bu grubun üyeleriyle bir araya geldiklerini belirten Oktay, görüşmelerde Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ve uluslararası ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Oktay, ziyaret sırasında dışişleri komisyonları bazında farklı bir Fransız Senatosu ve Fransız Ulusal Meclisi ile karşılaştıklarına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Gerek Fransız Senatosunda gerekse Ulusal Meclisinde gördüğümüz, Fransa'nın Türkiye'ye yaklaşımında radikal bir değişime her birimiz bizzat şahit olduk. 'Yeni bir yaklaşım ve yeni bir hikaye yazalım, yeni bir bakış açısı oluşturalım, bütün olaylara yeniden farklı bir gözle tekrardan bir araya gelelim, değerlendirelim' şeklinde bir pozitif yaklaşımın olduğunu çok net şekilde gördük tüm toplantı boyunca. Ben bundan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim."

Görüşmelerde Ukrayna için Gönüller Koalisyonu çerçevesinde ve Avrupa güvenlik mimarisinin oluşturulmasında birlikte çalışabileceklerini ve bu çerçevede Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı'na (SAFE) dahil olmasıyla alakalı Fransa'nın desteği konusunu ele aldıklarını dile getiren Oktay, şunları vurguladı:

"Gazze'de özellikle Fransa ve Türkiye tezlerinin birbirine çok yaklaştığını görüyoruz. Buradan duyduğumuz memnuniyeti özellikle kendilerine de ifade ettik. Fransa'nın Filistin'i tanımış olması, zaten başlı başına hem Fransa nezdinde hem de Avrupa nezdinde bir değişimin de göstergesi aslında."

"Fransız parlamenterler, iki ülke ilişkilerinde yeni bir hikaye yazmaya hazır"

Oktay, parlamenter diplomasi boyutunda Gazze, Suriye, Lübnan, Güney Kafkasya ve Doğu Akdeniz'le ilgili konularda birlikte nasıl çalışabileceklerini de görüştüklerini söyledi.

Fransız parlamenterlerin iki ülke ilişkilerinde yeni bir hikaye yazmaya hazır olduklarını dile getirdiklerini aktaran Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, güzel bir haber Türkiye-Fransa ilişkileri açısından. Bunun başlangıcı, somut örneklerinden birisi, sözde soykırım iddiaları. Hatırlarsanız gerek Ermeni sözde 'soykırım' iddiaları ile ilgili, şimdi hiç ortada yokken bir Asuri-Keldani sözde 'soykırım' boyutunda hem Senatoda hem de Ulusal Mecliste alınan kararlar vardı."