Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları: Cumhurbaşkanı Macron, Yeni Kaledonya'ya gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarıyla sarsılan Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya gitti.

Macron’un yanında Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ve Sébastien Lecornu da yer aldı.

Haber ajansı AP, Macron’un programını iptal ederek yaklaşık 16 bin kilometrelik yolculuğu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın, Yeni Kaledonya’da görev yapan kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek teşekkür etmesi de bekleniyor.

Haberde Macron’un bir gün sürmesi beklenen ziyarette 6 kişinin ölümüne ve büyük bir yıkıma yol açan şiddet olaylarını inceleyeceği ifade edildi.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış, bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamış ancak bu kritik eşiğe yaklaşan oranları yakalamıştı.

Yaşanan şiddet olaylarında 200'den fazla iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmiş, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.