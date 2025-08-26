Fransa Ligue 1'de 2. haftanın görünümü
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 2. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Paris SG, Marsilya, Lyon ve Lille haftayı galibiyetle kapattı. Fransa Ligue 1'de 2. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Fransa Ligue 1'nin 2. haftasının son mücadelesi, Lille-Monaco karşılaşması oldu.
2. haftada Lille, Monaco'nu konuk etti. 90 dakika sonunda Lille Monaco'a skor üstünlüğü sağladı. 1-0 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Lille oldu. Ve puanını 4'e yükseltti.
Lyon, sahasında Metz'i ağırladığı maçı 3-0 kazanarak 6 puana yükseldi, Metz ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Paris FC'i konuk ettiği Fransa Ligue 1 maçında 5-2 galip gelen Marsilya, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Paris FC ise haftayı 0 puan ile noktaladı.
Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Angers'i 1-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 6 puana yükseldi.
Nice, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Ligin 2. haftasında Lorient ile Rennes karşılaştı. Lorient rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Lens, bu hafta Havre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Lens oldu.
Brest'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Toulouse, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Nantes'i 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.