        Fransa Ligue 1'de 2. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 2. haftanın görünümü

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 2. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Paris SG, Marsilya, Lyon ve Lille haftayı galibiyetle kapattı. Fransa Ligue 1'de 2. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 26.08.2025 - 10:30
        Fransa Ligue 1'de 2. haftanın görünümü
        Fransa Ligue 1'nin 2. haftasının son mücadelesi, Lille-Monaco karşılaşması oldu.

        2. haftada Lille, Monaco'nu konuk etti. 90 dakika sonunda Lille Monaco'a skor üstünlüğü sağladı. 1-0 ile tamamlananan mücadalede kazanan taraf Lille oldu. Ve puanını 4'e yükseltti.

        Lyon, sahasında Metz'i ağırladığı maçı 3-0 kazanarak 6 puana yükseldi, Metz ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.

        Paris FC'i konuk ettiği Fransa Ligue 1 maçında 5-2 galip gelen Marsilya, bu sonuçla puanını 3'e çıkardı; maçtan puansız ayrılan Paris FC ise haftayı 0 puan ile noktaladı.

        Paris SG, ev sahibi olarak çıktığı mücadelede Angers'i 1-0 geçti ve 3 puanın sahibi olarak toplamda 6 puana yükseldi.

        Nice, evindeki mücadelede rakibi Auxerre'yi 3-1 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Ligin 2. haftasında Lorient ile Rennes karşılaştı. Lorient rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Lens, bu hafta Havre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Lens oldu.

        Brest'i konuk eden ve girdiği pozisyonları daha iyi değerlendiren Toulouse, rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

        Strasbourg, evindeki mücadelede rakibi Nantes'i 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 2. Haftanın Sonuçları
        22.08.2025 21:45
        Paris St Germain
        1
        Angers
        0
        İY(0-0)
        23.08.2025 18:00
        Marsilya
        5
        Paris FC
        2
        İY(2-1)
        23.08.2025 20:00
        Nice
        3
        Auxerre
        1
        İY(2-1)
        23.08.2025 22:05
        Olympique Lyon
        3
        Metz
        0
        İY(2-0)
        24.08.2025 16:00
        Lorient
        4
        Rennes
        0
        İY(1-0)
        24.08.2025 18:15
        Havre AC
        1
        Lens
        2
        İY(1-2)
        24.08.2025 18:15
        Toulouse
        2
        Stade Brest 29
        0
        İY(0-0)
        24.08.2025 18:15
        Strasbourg
        1
        Nantes
        0
        İY(0-0)
        24.08.2025 21:45
        Lille
        1
        Monaco
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 2. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Olympique Lyon
        		2 2 0 0 6 4
        2
        Toulouse
        		2 2 0 0 6 3
        3
        Paris St Germain
        		2 2 0 0 6 2
        4
        Strasbourg
        		2 2 0 0 6 2
        5
        Lille
        		2 1 1 0 4 1
        6
        Lorient
        		2 1 0 1 3 3
        7
        Marsilya
        		2 1 0 1 3 2
        8
        Monaco
        		2 1 0 1 3 1
        9
        Nice
        		2 1 0 1 3 1
        10
        Lens
        		2 1 0 1 3 0
        11
        Angers
        		2 1 0 1 3 0
        12
        Auxerre
        		2 1 0 1 3 -1
        13
        Rennes
        		2 1 0 1 3 -3
        14
        Stade Brest 29
        		2 0 1 1 1 -2
        15
        Nantes
        		2 0 0 2 0 -2
        16
        Havre AC
        		2 0 0 2 0 -3
        17
        Paris FC
        		2 0 0 2 0 -4
        18
        Metz
        		2 0 0 2 0 -4

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 3. Hafta Maçları
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Habertürk Anasayfa