Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 1. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 1. haftanın sonuçları

        Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 1. hafta geride kaldı. Ligde 3 puanla Monaco lider ve hemen ardında onu 3 puanla Angers takip ediyor. Fransa Ligue 1'de 1. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa Ligue 1'de 1. haftanın görünümü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Ligue 1'nin 1. haftasının sona erdiği mücadele Nantes-Paris SG maçı oldu.

        Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Paris SG, ev sahibi Nantes'i deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Paris SG puanını 3'e yükseltmeyi başardı.

        Zorlu deplasman atmosferinde Lille, rakibi Brest ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Lille 1 puana ulaşırken Brest ise 1 puana yükseldi.

        Lyon, Lens'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Lyon bu mücadeleden sonra toplam puanını 3 yaparken Lens ise 0 puanda kaldı.

        Marsilya, Rennes deplasmanında aldığı 1-0 mağlubiyetle haftayı 0 puanla kapattı; Rennes ise puanını 3'e yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

        Monaco, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Havre'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Monaco puanını 3'e yükseltti.

        Toulouse, 1. haftada oynanan mücadelede Nice'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Toulouse böylece 3 puana yükseldi. Toulouse'yi ağırlayan Nice ise 0 puanda kaldı.

        Auxerre, evindeki mücadelede rakibi Lorient'i 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.

        Strasbourg, 1. haftada oynanan mücadelede Metz'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Strasbourg böylece 3 puana yükseldi. Strasbourg'u ağırlayan Metz ise 0 puanda kaldı.

        Angers, evindeki mücadelede rakibi Paris FC'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Angers puanını 3'e yükseltti.

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 1. Haftanın Sonuçları
        15.08.2025 21:45
        Rennes
        1
        Marsilya
        0
        İY(0-0)
        16.08.2025 18:00
        Lens
        0
        Olympique Lyon
        1
        İY(0-1)
        16.08.2025 20:00
        Monaco
        3
        Havre AC
        1
        İY(1-0)
        16.08.2025 22:05
        Nice
        0
        Toulouse
        1
        İY(0-0)
        17.08.2025 16:00
        Stade Brest 29
        3
        Lille
        3
        İY(1-2)
        17.08.2025 18:15
        Auxerre
        1
        Lorient
        0
        İY(0-0)
        17.08.2025 18:15
        Metz
        0
        Strasbourg
        1
        İY(0-0)
        17.08.2025 18:15
        Angers
        1
        Paris FC
        0
        İY(1-0)
        17.08.2025 21:45
        Nantes
        0
        Paris St Germain
        1
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 1. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Monaco
        		1 1 0 0 3 2
        2
        Angers
        		1 1 0 0 3 1
        3
        Auxerre
        		1 1 0 0 3 1
        4
        Olympique Lyon
        		1 1 0 0 3 1
        5
        Paris St Germain
        		1 1 0 0 3 1
        6
        Rennes
        		1 1 0 0 3 1
        7
        Strasbourg
        		1 1 0 0 3 1
        8
        Toulouse
        		1 1 0 0 3 1
        9
        Lille
        		1 0 1 0 1 0
        10
        Stade Brest 29
        		1 0 1 0 1 0
        11
        Lens
        		1 0 0 1 0 -1
        12
        Lorient
        		1 0 0 1 0 -1
        13
        Marsilya
        		1 0 0 1 0 -1
        14
        Metz
        		1 0 0 1 0 -1
        15
        Nantes
        		1 0 0 1 0 -1
        16
        Nice
        		1 0 0 1 0 -1
        17
        Paris FC
        		1 0 0 1 0 -1
        18
        Havre AC
        		1 0 0 1 0 -2

        2025/2026 Sezonu Fransa Ligue 1 - 2. Hafta Maçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda sert iniş öldürdü!
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Ticari araçlarda yeni dönem
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sıcak hava ve yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        Trump Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüştü, neler yaşandı?
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Olena Zelenska'dan Melania Trump'a mektup
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Çin'de insan bebeği doğurabilen robot!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Fırtına tek golle kazandı!
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Aydın Büyükşehir'e 860 milyon TL'lik finansman
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Sizce bu bir sandviç mi yoksa tatlı mı?
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Göz göre göre kaptı kaçtı!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Beşiktaş'ta kanat haftası!
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Memur için yeni zam teklifi belli oldu
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        Samsunspor'un Avrupa yürüyüşü HT Spor'da!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        2. Minguzzi olayının ardından Prof. Dr. Arif Verimli: Tinerci çocukların yerini tetikçi çocuklar aldı!
        Habertürk Anasayfa