Fransa Ligue 1'de 1. haftanın görünümü

Fransa Ligue 1'de 1. haftanın sonuçları
Fransa Ligue 1'de 2025/2026 sezonundaki 1. hafta geride kaldı. Ligde 3 puanla Monaco lider ve hemen ardında onu 3 puanla Angers takip ediyor. Fransa Ligue 1'de 1. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
Fransa Ligue 1'nin 1. haftasının sona erdiği mücadele Nantes-Paris SG maçı oldu.
Zor deplasman atmosferinde başarıyla mücadele eden Paris SG, ev sahibi Nantes'i deplasmanda 1-0 geçerek önemli bir galibiyet elde etti ve 3 puanı alan taraf oldu. Kazandığı bu maç ile Paris SG puanını 3'e yükseltmeyi başardı.
Zorlu deplasman atmosferinde Lille, rakibi Brest ile 3-3 berabere kalarak puanları paylaştı. Bu maçın ardından Lille 1 puana ulaşırken Brest ise 1 puana yükseldi.
Lyon, Lens'i 1-0 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Lyon bu mücadeleden sonra toplam puanını 3 yaparken Lens ise 0 puanda kaldı.
Marsilya, Rennes deplasmanında aldığı 1-0 mağlubiyetle haftayı 0 puanla kapattı; Rennes ise puanını 3'e yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.
Monaco, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Havre'yi 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Monaco puanını 3'e yükseltti.
Toulouse, 1. haftada oynanan mücadelede Nice'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Toulouse böylece 3 puana yükseldi. Toulouse'yi ağırlayan Nice ise 0 puanda kaldı.
Auxerre, evindeki mücadelede rakibi Lorient'i 1-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Strasbourg, 1. haftada oynanan mücadelede Metz'i 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Strasbourg böylece 3 puana yükseldi. Strasbourg'u ağırlayan Metz ise 0 puanda kaldı.
Angers, evindeki mücadelede rakibi Paris FC'i etkili oyunuyla 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Angers puanını 3'e yükseltti.