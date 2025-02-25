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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 23. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 23. haftanın sonuçları ve puan durumu

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 23. hafta heyecanı sürüyor. Lille, Marsilya ve Paris SG üç puanın sahibi oldu. Lyon puan kaybederek haftayı tamamladı. Fransa Ligue 1'de 23. hafta sonuçları ve puan durumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:30
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        Fransa Ligue 1'de 23. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        Fransa Ligue 1'nin 23. haftasının kapanış maçında Lyon ve Paris SG karşı karşıya geldi.

        Lyon, kendi sahasında oynanan maçta rakibi Paris SG'e karşı direnç gösteremedi ve 3-2 mağlup olarak puan kaybetti. Bu mücadale sonunda Paris SG puanını 59'a yükseltirken, Lyon 36 puanda kaldı.

        Lille, evindeki mücadelede Monaco'nu 2-1 skorla geçerek puanını 41'e yükseltti, konuk Monaco ise evine puan kaybederek döndü.

        Bu hafta Lyon'un misafiri olan Paris SG, sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak haftayı 59 puanla tamamladı; Lyon ise puanını 36 yaptı.

        Ev sahibi Auxerre'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Marsilya, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 46 puanla tamamladı; Auxerre ise puanını 28'e çıkardı.

        Rennes, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Reims'i 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Rennes puanını 26'ya yükseltti.

        St Etienne, evindeki mücadelede rakibi Angers ile 3-3 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Nantes, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Lens'i 3-1 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Nantes puanını 24'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Toulouse ev sahibi rakibi Havre'yi 4-1 mağlup etti.

        Strasbourg ile Brest'in karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Nice, evindeki mücadelede rakibi Montpellier'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu galibiyet ile sahasında 3 puanı alan taraf oldu. Maç sonunda ev sahibi Nice puanını 43'e yükseltti.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 23. Haftanın Sonuçları
        21.02.2025 22:45
        Rennes
        1
        Reims
        0
        İY(1-0)
        22.02.2025 19:00
        Lille
        2
        Monaco
        1
        İY(2-1)
        22.02.2025 21:00
        Saint Etienne
        3
        Angers
        3
        İY(1-2)
        22.02.2025 23:05
        Auxerre
        3
        Marsilya
        0
        İY(1-0)
        23.02.2025 17:00
        Nantes
        3
        Lens
        1
        İY(1-0)
        23.02.2025 19:15
        Havre AC
        1
        Toulouse
        4
        İY(0-1)
        23.02.2025 19:15
        Strasbourg
        0
        Stade Brest 29
        0
        İY(0-0)
        23.02.2025 19:15
        Nice
        2
        Montpellier
        0
        İY(1-0)
        23.02.2025 22:45
        Olympique Lyon
        2
        Paris St Germain
        3
        İY(0-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 23. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		23 18 5 0 59 40
        2
        Marsilya
        		23 14 4 5 46 21
        3
        Nice
        		23 12 7 4 43 19
        4
        Lille
        		23 11 8 4 41 15
        5
        Monaco
        		23 12 4 7 40 14
        6
        Olympique Lyon
        		23 10 6 7 36 12
        7
        Strasbourg
        		23 9 7 7 34 5
        8
        Lens
        		23 9 6 8 33 1
        9
        Stade Brest 29
        		23 10 3 10 33 -3
        10
        Toulouse
        		23 8 6 9 30 1
        11
        Auxerre
        		23 7 7 9 28 -3
        12
        Angers
        		23 7 6 10 27 -8
        13
        Rennes
        		23 8 2 13 26 -2
        14
        Nantes
        		23 5 9 9 24 -12
        15
        Reims
        		23 5 7 11 22 -9
        16
        Saint Etienne
        		23 5 4 14 19 -30
        17
        Havre AC
        		23 5 2 16 17 -28
        18
        Montpellier
        		23 4 3 16 15 -33

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 24. Hafta Maçları
        28.02.2025 22:45
        Monaco
        Reims
        01.03.2025 19:00
        Saint Etienne
        Nice
        01.03.2025 21:00
        Lens
        Havre AC
        01.03.2025 23:05
        Paris St Germain
        Lille
        02.03.2025 17:00
        Olympique Lyon
        Stade Brest 29
        02.03.2025 19:15
        Montpellier
        Rennes
        02.03.2025 19:15
        Angers
        Toulouse
        02.03.2025 19:15
        Auxerre
        Strasbourg
        02.03.2025 22:45
        Marsilya
        Nantes
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