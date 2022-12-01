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Fransa lideri Macron'un Beyaz Saray ziyaretinin ardından iki ülke 'yakın müttefiklik' vurgusu yaptı

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından, savaşın ekonomik problemlerinin üstesinden gelme konusundaki kararlılıklarını belirterek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı mücadele etme taahhütlerini yineledi. İki lider, Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelenin sürmesi ve İran'daki insan hakları ihlaline de tepki verilmesi konularında mutabık kaldı.

Giriş: 01.12.2022 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa lideri Macron'un Beyaz Saray ziyaretinin ardından iki ülke 'yakın müttefiklik' vurgusu yaptı
ABD ve Fransa'dan 'iş birliği' vurgusu
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HABERTURK.COM / AA

Başkan Biden, kendisinin başkanlığı döneminde ABD'ye ilk "devlet ziyaretini" gerçekleştiren Emmanuel Macron ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Biden, törende Fransa'yı "en eski müttefikimiz, özgürlük davasındaki sarsılmaz ortağımız" ifadeleriyle karşıladı.

Biden, savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Fransa ve ABD, Vladimir Putin'in işgal hırsıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi.

Biden, Macron ile Fransa'nın ABD'de yakın zamanda kabul edilen Enflasyon Düşürme Yasası'ndan kaynaklanan ticaret sorunlarına ilişkin endişeleri hakkında ayrıntılı görüşmeler yaptığını söyledi.

"UKRAYNA'DAN TAVİZ VERMESİNİ İSTEMEYECEĞİZ"

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

Böyle bir barışın hiçbir zaman sürdürülebilir olmayacağını belirten Macron, "Kendi toprakları konusunda müzakere şartlarını belirlemeleri için Ukraynalıların kararlarına saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

Macron da, iki ülkenin okyanusun her iki yakasındaki demokrasileri korumak ve Ukrayna'daki savaşın doğrudan ve dolaylı sonuçlarına birlikte göğüs germek konusunda ortak bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

ORTAK BİLDİRGEDE 'İŞBİRLİĞİ' VURGUSU

Görüşmenin ardından ABD ve Fransa ortak açıklama yayımladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna ve güvenlik konuları başta olmak üzere, enerji, nükleer caydırıcılık, uzay, sağlık gibi birçok konuda işbirliğinin sürdürülmesi mesajı verildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki derin bağların bir kez daha vurgulandığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, güvenliğin güçlendirilmesi ve dünya genelinde refahın artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve demokratik değerlerin korunması konusunda ortak vizyonu paylaştı." ifadesine yer verildi.

RUSYA'YA KINAMA

Açıklamada, Avrupa'ya yönelik ya da küresel tehditlere karşı kolektif güvenlik ve savunma konularının ele alındığı aktarıldı.

Ukrayna meselesinin de görüşmenin ana maddelerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, "Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru savaşını esefle kınıyor. Sivilleri ve sivil altyapıları hedef almak savaş suçudur ve sorumluları hesap vermelidir." ifadesine yer verildi.

Ortak bildiride iki lider, Rusya'yı Ukrayna'da "hem düzenli silahlı kuvvetleri hem de vekilleri tarafından işlenen geniş çapta belgelenmiş zulüm ve savaş suçlarından" sorumlu tutmaya kararlı olduklarını belirtti.

Rusya'nın yasa dışı ilhaklarının da kınandığı açıklamada, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Çin'in insan haklarına saygı da dahil olmak üzere kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okuması konusunda koordineli hareket edeceklerinin belirtildiği açıklamada, iki lider Hint-Pasifik ve Afrika bölgelerinde işbirliği vurgusu yaparken Suriye'de insani yardımların sürmesi ve DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi, İran'daki insan hakları ihlallerine de gerekli tepkilerin verilmesi gerektiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada nükleer caydırıcılık, nükleer silahsızlanma, ekonomi, teknoloji, ticaret, tedarik zinciri, uzay, enerji, iklim, biyo çeşitlilik, finans, küresel sağlık ve gıda güvenliği, demokrasi ve insan hakları, siber güvenlik, dezenformasyon, eğitim, bilim gibi alanlarda işbirliği taahhüdüne yer verildi.

Fotoğraf: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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