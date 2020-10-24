Europe 1 radyosuna konuk olan Bakan Le Maire, Fransa’da yıllardır var olan "siyasi İslam" fikrinin, terörün kökenindeki ideoloji olduğunu ileri sürdü.
Bakan La Maire bazı belediyelerde yüzme havuzlarında kadınlara özel seanslara izin verilmesini terörist ideoloji olarak nitelediği siyasi İslam’a teslim olmakla bağdaştırdı ve korkaklık olarak tanımladı.
Le Figaro gazetesine verdiği mülakatta Le Maire, Fransız iş insanlarından dini ayrımcılıkla mücadeleye katkıda bulunmalarını istedi.
Siyasi İslam’ın Fransız milletini ve değerlerini yok ederek, tarihini baltalamayı amaçladığını iddia eden Le Maire, iş insanlarını hükümetin ayrımcılıkla mücadelesine katılmaya davet etti.
MACRON, İSLAM'I HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim’de, hükümetinin "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin bir yasa tasarısı hazırladığını ve 9 Aralıkta Bakanlar Kuruluna sunacağını duyurmuştu.
"Cumhuriyetin ortağı olması için İslamın yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullanan Macron, "Fransadaki Müslümanların ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransanın yasalarından üstün gördüğünü ileri sürerek İslamı hedef göstermişti.
Geçen hafta da İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığı" açıklamasını yapmıştı.
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