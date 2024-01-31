"Bebeğimizi buzdolabına koymaya çalıştı!"

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Kazım, karısının 1.5 yıl önce 6 aylık bebeklerini evde yalnız bırakıp gittiğini, oğlunu bakamadığı için sosyal hizmetlere verdiğini söyledi.

Aylar sonra üzerine kayıtlı bir çocukları daha olduğunu tesadüfen öğrendiğini iddia etti. Sevgi stüdyoya geldi, bütün iddiaları yalanladı. Evi terk ettiğinde oğlu Yusuf’u sosyal hizmetlere vermiş olduklarının altını çizdi. Kazım’la 17 yaşındayken sosyal medyadan tanışıp evlendiklerini belirtti, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Kazım’ın hem kendisine hem de çocuklarına şiddet uyguladığını kaydeden Sevgi, Kazım’ın oğlunu buzdolabına koymak istediğini, oğlunun kollarını ısırarak morarttığını ifade etti. Kazım ise “Şiddet uygulamadım, sevdiğim için ısırdım” dedi.

Sevgi, kayınpederinin evinden kovulduktan sonra haftalarca sokakta kaldıklarını, çocuğunu aç kaldığı için vermek zorunda kaldığını ifade etti. Sevgi, Kazım’ın onu başka erkeklerle tanıştırarak fuhuş yapmaya zorladığını, istemeyince dövdüğünü ancak kabul etmediğini gözyaşları içinde anlattı. Sevgi’nin bütün iddialarını reddeden Kazım ise üzerine kayıtlı 2. çocuk için DNA testi istedi.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'te Show TV'de.