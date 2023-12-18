Fransa'dan gelen lezzet! Nefis Canele tarifi!
Fransa mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan Canele, lezzetli ve kıtır kıtır dokusu ile kendine hayran bırakıyor. Tatlı ve baharatlı bir tada sahip olan Canele tarifini sizler için derledik.
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18. yüzyılda, Bordeaux Limanı'nda çalışan denizciler için tatlı bir atıştırmalık olarak üretilmeye başlanan Canele, kısa sürede Fransa'nın en popüler tatlılarından biri haline gelmiştir. Canele'yi evde de kolayca yapabilirsiniz. İşte size Fransız esintilerini hissettirecek nefis bir Canele tarifi...
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CANELE MALZEMELERİ NELER?
Canele tatlısı için gereken malzemeler şunlardır;
1 su bardağı (240 ml) süt
1 su bardağı (240 ml) şeker
1 su bardağı (240 ml) un
1/2 su bardağı (120 ml) mısır nişastası
1/4 su bardağı (60 ml) tereyağı
10 adet yumurta
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
1/2 çay kaşığı tuz
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CANELE TATLISI NASIL YAPILIR?
Bir tencereye sütü, şekeri ve tereyağını alın. Orta ateşte kaynatın.
Kaynayan karışımdan 1 su bardağı kadar ayırın ve soğumaya bırakın.
Kalan karışıma unu, nişastayı, yumurtaları, vanilyayı ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın.
Soğuyan karışımı da ekleyin ve çırpın.
Canele kalıplarını tereyağı ile yağlayın ve şekerle kaplayın. Kalan şekerleri silkeleyin.
Karışımı kalıplara dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40-45 dakika pişirin. Canelé’lerin üstleri koyu kahverengi ve karamelize olmalıdır.
Fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
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