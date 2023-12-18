Fransa'dan gelen lezzet! Nefis Canele tarifi!

18. yüzyılda, Bordeaux Limanı'nda çalışan denizciler için tatlı bir atıştırmalık olarak üretilmeye başlanan Canele, kısa sürede Fransa'nın en popüler tatlılarından biri haline gelmiştir. Canele'yi evde de kolayca yapabilirsiniz. İşte size Fransız esintilerini hissettirecek nefis bir Canele tarifi...