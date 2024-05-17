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        Haberler Dünya Fransa'da sinagogu yakmaya çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi

        Fransa'da sinagogu yakmaya çalışan bir kişi etkisiz hale getirildi

        Fransa'nın kuzeyindeki Rouen şehrinde bir sinagogu ateşe vermeye çalışan şahıs, polis tarafından vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:11
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        Fransa'da sinagoga saldırı
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        Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısındaki Rouen şehrinde polis, yerel saatle 06.45'te bir sinagogdan duman yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine geldi.

        Sinagogun çatısında bulunan bir adam, aşağı atlayıp elindeki demir çubuk ve bıçakla polislere saldırmaya çalıştı.

        Bunun üzerine polislerin ateş açmasıyla saldırgan olay yerinden öldürüldü. Saldırganın kimlik tespiti çalışmaları ve parmak izi kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

        İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rouen'de bir sinagogu "açıkça yakmak isteyen" bir adamın polis tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

        Rouen Belediye Başkanı Nicolas Mayer-Rossignol ise sinagogu yakma girişiminin sadece Yahudi cemaatini değil, tüm şehri derinden yaraladığını ve şok ettiğini belirtti.

        Olay yerine giden ve kameraları inceleyen Rossignol, şahsın sinagogun duvarına tırmandığını, sinagoga girmeyip molotofkokteyline benzer yanıcı bir madde attığını ve sadece maddi hasara yol açtığını ifade etti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Fransa
        #Sinagog
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