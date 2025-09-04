Habertürk
        Fransa'da müzeden 9,5 milyon avro değerindeki tarihi eserler çalındı

        Fransa'da müzeden 9,5 milyon avro değerindeki tarihi eserler çalındı

        Fransa'nın Limoges şehrindeki bir müzede değeri 9,5 milyon avro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 14:12 Güncelleme: 04.09.2025 - 14:12
        Fransa'da 9,5 milyon avroluk müze soygunu
        Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece meydana geldi.

        Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon avro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini bildirdi.

        Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

