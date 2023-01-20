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Fransa'da milyonlar, emeklilik reformu karşıtı gösterilere katıldı

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reformuna karşı ülke genelinde düzenlenen protestolara; resmi kaynaklara göre 1 milyon, organizatörlere göre 2 milyondan fazla kişi katıldı

Giriş: 20.01.2023 - 02:37 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da milyonlar, emeklilik reformunu protesto etti
Fransa'da milyonlar, emeklilik reformunu protesto etti
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AA

Fransa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi. Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi.

POLİS VE PROTESTOCULAR ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.

Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi. Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

Anadolu Ajansı'na konuşan gösterici Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı.” dedi.

MİLYONLAR EMEKLİLİK REFORMUNA KARŞI YÜRÜDÜ

Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü. Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1,12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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