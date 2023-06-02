Fransa'da Parlamento influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını nihai olarak kabul etti.

Fransa'da bir yasa tasarısının nihai olarak kabul edilmesi için Parlamentonun iki kanadı olan meclis ve senatonun aynı tasarı metnini onaylaması gerekiyor.

Dün mecliste de kabul edilen tasarı, bugün senatoda yapılan oylamanın ardından Parlamento tarafından nihai olarak onaylanmış oldu.

"REKLAM" YAZISI ZORUNLULUĞU

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Tasarı, influencerlara, alkol ve tütün ürünleri ile estetik operasyon reklamı yapma yasağı ve paylaşımlarında "reklam" veya "ticari işbirliği" yazısı zorunluluğunu getiriyor.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Yasa tasarısı kapsamındaki yasakları ve yükümlülükleri ihlal eden influencerlara 2 yıla kadar hapis ve 300 bin avroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Fransa'daki influencer sayısı 150 bin olarak tahmin ediliyor.

Tasarı 2 kez mecliste ve 2 kez senatoda görüşüldü.

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