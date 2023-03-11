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Haberler Dünya

Fransa'da grev: Sokaklarda tonlarca çöp birikti

Fransa'da başkent Paris'te temizlik işçilerinin grevi nedeniyle çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

Giriş: 11.03.2023 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa'da grev: Sokaklarda tonlarca çöp birikti
Fransa'da grev: Sokaklarda tonlarca çöp birikti
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AA

Fransa'da ülke çapında gidilen grevler nedeniyle başkent Paris sokaklarında çöp yığınları oluştu.

Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle başkentte çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonlarının dolup taştığı gözlemlendi.

SENDİKALARDAN GREV KARARI

Sendikalar, emeklilik yaşına yönelik tartışma yaratan maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiklerini duyurmuştu.

Sendikalar, 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı almıştı.

Fransa'da reforma karşı 7 Mart'ta gidilen grevlerle sendikalara göre 3,5 milyon kişi protesto gösterileri düzenlemiş, İçişleri Bakanlığı ise bu sayının 1,28 milyon olduğunu açıklamıştı.

Grevler nedeniyle başkent Paris başta olmak üzere birçok bölgede ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanmıştı.

Öte yandan, Le Canard Enchaine gazetesi, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in 16 Şubat'ta düzenlenen protestolara ilişkin açıkladığı katılım sayısının eksik olduğunu iddia etmiş, görevlilerin uyarılarına rağmen Darmanin'in bu sayıyı bilerek manipüle ettiğini aktarmıştı.

TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMU

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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