Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 'Dünya Savaşı' açıklaması

Rusya-Ukrayna Savaşı hız kesmeden devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Perşembe günü Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya son vermek ve onun yayılmasını ve yeni bir dünya savaşına yol açmasını önlemek istediğini söyledi.
Fransa 2 ve TF1 TV kanallarına verdiği röportajda Macron, "Savaşı katılmadan durdurmak istiyoruz. Küresel bir savaşı ve bu çatışmanın diğer bölgelere coğrafi olarak yayılmasını istemiyoruz" dedi. Macron, Fransa'nın bunu Ukrayna'ya yardım ederek ve Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulayarak başarmak istediğini vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı, “Bu çatışmanın uzun sürmesine hazır olmamız gerekiyor” dedi ve yaz ile sonbahar mevsimlerinin özellikle zorlu zamanlar olacağını iddia etti. Ayrıca Fransa'nın Ukrayna'yı askeri ve ekonomik olarak desteklemeyi hedeflediğini de kaydetti.
FRANSA UKRAYNA'DAKİ SAVAŞI DURDURMA SÖZÜ VERDİ
Bu Macron'un savaşı durdurmaya çalıştığı ilk sefer değil. Haziran ayının başlarında, Fransa Cumhurbaşkanı Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmak için "her şeyi yapmaya" söz verdi. Macron, NATO'nun Romanya'nın Kogalniceanu askeri üssünde, "Rusya'nın savaş güçlerini durdurmak, Ukraynalılara ve ordularına yardım etmek ve konuşmaya devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" demişti.
Fransa, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'nun doğu sınırındaki Romanya'ya yaklaşık 500 asker konuşlandırmıştı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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