Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Diğer Bisiklet

Fransa Bisiklet Turu heyecanı başladı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, BAE Emirates takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates kazandı

Giriş: 01.07.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Fransa Bisiklet Turu heyecanı başladı
AA

Bu yıl 110'uncusu düzenlenen turun İspanya'nın Bilbao kentinde yapılan 182 kilometrelik açılış etabında Yates, 4 saat 22 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayonun sahibi oldu.

Yates'in Jayco Alula takımı adına yarışan tek yumurta ikizi kardeşi Simon ikinciliği, 2020 ve 2021 yıllarının şampiyonu Sloven Tadej Pogacar (BAE Emirates) ise üçüncülüğü elde etti.

Organizasyon, yarın İspanya'nın Vitoria-Gasteiz ile San Sebastian kentleri arasındaki 209 kilometrelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 23 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Serinlemek için suya giren çocuk boğuldu
Serinlemek için suya giren çocuk boğuldu
Eminönü'nde bayram yoğunluğu
Eminönü'nde bayram yoğunluğu
Samsun'da 2 kişi denizde boğuldu
Samsun'da 2 kişi denizde boğuldu
Kanada, Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyardı
Kanada, Fransa'ya seyahat edecek vatandaşlarını uyardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.