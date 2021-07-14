Fransa'da 5 yıl önce bugün yaşananların etkisi hâlâ taze

Fransa Başbakanı Jean Castex, beş sene önce yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ve yaşamını yitirenler için yapılan belediye bahçesindeki -hafıza mekanı- çeşmeyi ziyaret edecek.
AFP, akşam saatlerinde şehirde konser düzenleneceğini ve 86 ışık huzmesi Akdeniz kıyınlarını aydınlatarak hayatını kaybedenleri anacağını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
AFP’nin aktardığı habere göre, Fransa’nın Nice kentinde kalabalığın üzerine kamyon sürerek 86 kişinin hayatına kaybetmesine ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırı hafızalara Bastille Günü saldırısı olarak geçti.
5 yıl önce yaşanan saldırının sorumlusu 31 yaşındaki Muhammed Lahouaiej Bouhlel kalabalığa yarı otomatik bir silahla saldırdıktan sonra insanların üzerine araçla saldırdı.
Polis terör saldırısının, radikal ve cihatçı propagandanın bir parçası olabileceğini bildirmişti. Saldırgan ardından olay yerinden biraz uzakta polis tarafından öldürüldü.
ETKİLERİ DEVAM EDİYOR
Radio France International(RFI) adlı radyo, o gece yaşanan travmanın yaklaşık 300 çocuk üzerinde etkilerinin devam ettiğini çocukların hastanede psikiyatristler tarafından izlendiğini söyledi
BASTILLE GÜNÜ
Bastille Günü, 14 Temmuz tarihinde kutlanan Fransa'nın ulusal bayramı. Temelde Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan ve devrimin patlama noktası olarak görülen 14 Temmuz 1789'da gerçekleşen Bastille Baskını'na referansla kutlanıyor.
Her yıl kutlanan ulusal bayramda askerî geçit töreni, havai fişek gösterileri düzenleniyor.
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