Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.