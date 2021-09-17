Fransa ABD ve Avustralya büyükelçilerini geri çağırdı

Fransa, Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra 90 milyar dolara yükseltilen Fransız tasarımlı denizaltı anlaşmasını sona erdiren bir anlaşmaya varmasının ardından ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini istişareler için geri çağırmaya karar verdiğini açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yazılı bildirisinde, “Cumhurbaşkanı Macron'un isteği üzerine ABD ve Avustralya’daki iki büyükelçimizi istişareler için derhal Paris’e çağırma kararı aldım” ifadesine yer verdi.
Bakan, “Bu istisnai karar, Avustralya ve ABD tarafından 15 Eylül'de yapılan açıklamaların özel ağırlığından kaynaklanmaktadır. Bunun sonuçları ittifaklarımıza, ortaklıklarımıza ve Hint-Pasifik bölgesinin Avrupa için önemine dair anlayışımızı etkileyecektir” dedi.
"YÜZYILIN FİYASKOSU"
Avustralya ile yapılan ve 2016'dan bu yana yürütülen bir denizaltı programı olan "Yüzyılın Anlaşmasını" ABD ve İngiltere'ye kaptıran Fransa'da tepkiler öfkeye dönüşürken Fransız siyasetçiler, bu durumu, "Yüzyılın Anlaşması, yüzyılın fiyaskosu" haline geldi şeklinde değerlendirmişti. Fransa ayrıca ABD Başkanı Biden'ı 'Trump gibi davranmakla' suçlamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Birleşik Krallık ve Avusturalya ile birlikte gerçekleştirdikleri Hint-Pasifik bölgesi güvenlik ortaklığının sonucunda öfkelenen Fransa’yı “hayati ortak” olarak nitelendirmişti.
ANLAŞMA SÜRECİ
İngiltere, ABD ve Avustralya, nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını da içeren bir savunma anlaşması yaptıklarını açıklamıştı. Anlaşma ile mümkün olan en kısa sürede, Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması amaçlanıyor. Çin anlaşmayı kınamıştı.
Anlaşma ile üç ülke; teknolojinin yanı sıra, endüstri merkezleri ve tedarik zincirlerini de paylaşıma açıyor. Üç ülke, anlaşmanın öneminden bahsederken, Çin'in de giderek büyüyen bir askeri varlığı bulunan, Hint-Pasifik bölgesindeki çıkarlarını korumak istediklerinin altını çiziyor.
Fransa ise by-pass edilmesinden dolayı anlaşmaya tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya'nın bu anlaşmanın ardından Fransa ile daha önce yaptığı bir denizaltı imalatı sözleşmesinden çekilmesini "Sırtımızdan bıçaklandık" sözleriyle eleştirmişti.
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