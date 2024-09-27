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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Francesco Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım - Futbol Haberleri

        Francesco Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım

        UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0 mağlup eden Hollanda ekibi Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, farklı kazanmalarına şaşırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 01:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 01:22
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        "Farklı kazanmamıza şaşırdım"
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        Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        İtalyan teknik adam, Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "FARKLI GALİP GELMEMİZE ŞAŞIRDIM"

        Karşılaşmaya çok istekli başladıklarını belirten Farioli, "İyi bir sonuç aldık. Maçta çok enteresan şeyler oldu. İlk 25 dakika, muhteşem bir maçtı. Çok saldırgan oynadık. Pozisyonlarımız çok iyiydi. Tüm oyuncularımız hep beraber oynadı. Bu maçta gol yemememiz de çok önemliydi. Farklı galip gelmemize şaşırdım." diye konuştu.

        "BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK BİR SAYGIM VAR"

        Beşiktaş'ın maça başladığı ilk 11'le ilgili de görüşlerini paylaşan Francesco Farioli, "Benim için sürpriz değildi. Bazen hoca olarak bazı kararlar almak zorundayız. Kaybeden takım her zaman suçlanır. Tabii ki sonuç eleştirilecektir. Bu, oyunun bir parçası. Beşiktaş'a büyük bir saygım var. Türk futbolunu hala çok izliyorum. Büyük bir saygım var. Taktiksel olarak Türkiye'de göze batan şeyler var. Kalbimin bir parçası Türkiye'de kaldı." ifadelerini kullandı.

        İtalyan çalıştırıcı, "Bu, Amsterdam'daki en mutlu günün mü?" şeklindeki soruyu, "Evet. En mutlu günüm." şeklinde yanıtladı.

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