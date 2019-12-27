Fragman sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

FRAGMAN NASIL YAZILIR? TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, fragman şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "frakman" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "fragman"dır.

FRAGMAN NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "tanıtma filmi" olan fragman, Fransızca kökenlidir.