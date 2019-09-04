Fox TV'de bugün hangi diziler var? sorusu bu akşam televizyonda yarışma programı yada dizi izleyecek seyirciler tarafından merak konusu oldu. Fox TV yayın akışında neler var? İşte, 4 Eylül Çarşamba Fox TV yayın akışı...

FOX TV YAYIN AKIŞI - 4 EYLÜL 2019

08:00 Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:00 Şevkat Yerimdar

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Yaparsın Aşkım

19.00 FOX Ana Haber Canlı

20:00 The Taste Türkiye (Yeni Sezon)