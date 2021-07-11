Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 12.30'da satışa sunulacak biletler için 2 farklı dönem belirlendi. 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak biletlerde, 31 Temmuz'dan sonra indirim kaldırılacak.

Biletix üzerinden yarın satışa çıkacak biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:

Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)

Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)

Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)