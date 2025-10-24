Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta? F1 Meksika yarışı hangi kanalda? İşte Formula 1 takvimi

        Formula 1 takvimi: Formula 1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta?

        Formula 1'de heyecan bu hafta sonu Meksika'ya taşınıyor! Sezonun en kritik duraklarından biri olan Meksika Grand Prix öncesinde gözler, Meksika City'deki Autódromo Hermanos Rodríguez pistine çevrildi. Dünyanın en hızlı pilotları, zafere giden yolda nefes kesen bir mücadeleye hazırlanıyor. Yarışseverler ise "F1 Meksika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını merak ediyo İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 21:16 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:16
          Motor sporları tutkunları için takvimdeki en heyecan verici etaplardan biri yaklaşıyor. Formula 1 Meksika Grand Prix’si, bu hafta sonu Autódromo Hermanos Rodríguez pistinde hız ve stratejinin sınırlarını zorlayacak. Şampiyonluk mücadelesinde kritik öneme sahip yarış öncesinde izleyiciler, Meksika GP’nin yayın saati ve kanal bilgisini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

          FORMULA 1 MEKSİKA YARIŞI NE ZAMAN?

          Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 25 Ekim Cumartesi günü TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

          F1 MEKSİKA GP PROGRAMI

          24 Ekim Cuma

          1. antrenman seansı: 21:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

          25 Ekim Cumartesi

          2. antrenman seansı: 01:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

          3. antrenman seansı: 20:30 - F1 TV / beIN SPORTS

          26 Ekim Pazar

          Sıralama turları seansı: 00:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

          Yarış: 23:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

