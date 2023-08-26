Formula 1 Hollanda GP ne zaman, saat kaçta? F1 Hollanda Grand Prix hangi kanalda?
Formula 1'de 2023 sezonunun 13. yarışı olan Hollanda Grand Prix'i için nefesler tutulmuş durumda. Son şampiyon Max Verstappen'in puan durumunda zirvede olduğu Formula 1'de Hollanda GP'de neler olacağı merakla bekleniyor. İşte, Formula 1 Hollanda GP ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevapları...
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Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı 13. hafta yarışı ile sürüyor. Hollanda'da koşulacak yarışta pole pozisyonunda başlayacak isim Verstappen oldu. İşte, yarışseverlerin merakla beklediği Verstappen GP yarışı ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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FORMULA 1 HOLLANDA GP NE ZAMAN?
Formula 1'de 2023-2024 sezonu Hollanda Grand Prix'si ile 27 Ağustos 2023 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak.
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FORMULA 1 HOLLANDA HANGİ KANALDA?
Yarışseverler Formula 1 Hollanda GP’sini Ssport ve Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izleyecek...
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2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (PİLOTLAR)
1- M.Versttappen - 255 Puan
2- S.Perez - 156
3. F.Alonso - 137
4- L.Hamilton - 121
5. C.Sainz Jr. - 83
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2023 FORMULA 1 PUAN DURUMU (TAKIMLAR)
1- RedBull - 411
2- Mercedes - 203
3- Aston Martin - 181
4- Ferrari - 157
5- McLare - 59
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